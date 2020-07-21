Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адан Гебреісус заявив, що головний метод боротьби з коронавірусом - відстеження його поширення, а не карантин.

Про це він сказав під час брифінгу.

Він пояснив, що жодна країна світу не може контролювати епідемію коронавірусу, якщо не знає про його локалізацію.

“Одним з ключових інструментів є виявлення контактів. Жодна країна не може контролювати у себе епідемію, якщо вона не знає, де перебуває вірус… Звичайно, відстеження контактів – не єдиний інструмент, він має бути частиною всеосяжного пакета, але він – один з найважливіших”, – пояснив голова ВООЗ.

Він додав, що якщо в країні налагоджено механізм відстеження контактів, то це забезпечує можливість уникнути масштабного інфікування. У цьому аспекті він вважає мобільні застосунки хорошим інструментом для відстеження.

Що стосується введення карантинних обмежень, а також повного локдауну, очільник ВООЗ сказав, що такі методи дозволяють уповільнити темпи поширення вірусу, але не ліквідують його.

Гебреісус резюмував, що COVID-19 реально зупинити, навіть не маючи вакцини.