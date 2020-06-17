У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні COVID-19 - "науковий прорив".

Про це сказав гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Він звернув увагу на те, що використання дексаметазону в Великобританії показало зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, яким була потрібна штучна вентиляція легенів (ШВЛ) і киснева підтримка.

Застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на ШВЛ на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневій підтримці, на 20%.

“ВООЗ вітає початкові результати клінічних випробувань, проведених у Великобританії, які показують, що дексаметазон, кортикостероїд, може врятувати життя пацієнтів, які знаходяться в критичному стані з COVID-19”, – сказано на сайті ВООЗ.

Гебрейесус зазначив, що це перший препарат, в результаті застосування якого реально знижується смертність.

“Це чудова новина, і я вітаю уряд Великобританії, Оксфордський університет і багато лікарень і пацієнтів у Великобританії, які внесли свій вклад в цей рятівний науковий прорив”, – заявив він.

Дексаметазон – це стероїд, який використовується з 1960-х років для зменшення запалення, включаючи запальні захворювання і деякі види раку. Він включений в перелік основних лікарських засобів ВООЗ з 1977 року в декількох списках, і наразі запатентований і доступний в більшості країн.