У Всесвітній організації охорони здоров'я відреагували на пропозицію французьких лікарів тестувати вакцину від коронавірусу COVID-19 на жителях Африки.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус засудив пропозиції французьких лікарів про тестування вакцини від COVID-19 в Африці, назвавши їх “похміллям колоніального менталітету”.

Нагадаємо, що минулого тижня голова відділення інтенсивної терапії лікарні Кочин (Париж) Жан-Поль Мир, директор з досліджень Національного інституту охорони здоров’я та медичних досліджень Франції (Inserm) Каміль Лохте заявили, що Африка могла б стати ідеальним місцем для проведення клінічних випробувань вакцини від COVID-19.

Тоді Мир зазначав, що проводити тестування вакцин потрібно там, “де немає масок для обличчя та засобів захисту”.

“Чесно кажучи, я був шокований. І це був час, коли я говорив, що нам потрібна солідарність – такі расистські висловлювання насправді не допоможуть, це суперечить солідарності”, – сказав у відповідь очільник ВООЗ.

Французька правозахисна група Esprit D’Ebene зазначила, що “такого роду пропозиції ніколи не слід терпіти … незалежно від того, хто і коли їх зробив”.

“Африканці не лабораторні пацюки, на яких можна випробувати фармацевтичні препарати без будь-якої гарантії їх безпеки!”, – зазначили в організації.

У Inserm сказали, що заяву їх представника було змонтовано і показано в “помилковій інтерпретації”.