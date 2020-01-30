Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад $14 мільйонів на розробку вакцини проти смертоносного коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джек Ма, який є найбагатшою людиною Китаю, пожертвував 100 мільйонів юанів ($14,4 мільйона ) через свій фонд.

40 млн юанів ($5,8 млн ) були виділені на дві китайські урядові дослідницькі організації. Ще частину коштів буде використано на підтримку заходів щодо “профілактики та лікування”.

Раніше компанія Alibaba оголосила, що створює фонд на 1 млрд юанів ($144 млн ) для придбання медикаментів для міста Ухань та провінції Хубей (епіцентру спалаху вірусу).

Компанія Alibaba також пропонує науково-дослідним організаціям безкоштовні комп’ютерні потужності (на основі штучного інтелекту) для підтримки пошуку вакцини або лікування.

Варто відзначити, що Alibaba є однією з багатьох китайських технологічних компаній, які жертвують кошти на лікування коронавірусу. Серед інших – виробник телекомунікаційного обладнання і смартфонів Huawei, інвестиційна компанія Tencent (TCEHY), пошукова система Baidu (BIDU), власник TikTok ByteDance і фірма з доставлення продуктів Meituan-Dianping.

Наразі над створенням вакцини працюють вчені з Китаю і США. Як зазначив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фочі, може пройти понад рік, перш ніж буде винайдена вакцина.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, кількість загиблих від коронавірусу зросла до 170 осіб. У Китаї підтверджено 7 711 випадків захворювання. Інфекція також поширилися щонайменше на 16 інших країн.

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