У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що немає доказів щодо ймовірності створення коронавірусу COVID-19 в лабораторії Уханю (Китай).

Про це завив голова програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я ВООЗ Майкл Райан, повідомляє CNN.

Він зазначив, що крім звинувачень США не надали ніяких доказів.

“Ми не отримували від уряду США ніяких доказів, що стосуються передбачуваного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишаються спекулятивними”, – заявив представник ВООЗ.

Китайська газета Global Times написала, що екс-директор ЦРУ Майк Помпео “приголомшив світ необгрунтованими звинуваченнями” і закликали США пред’явити світові свої докази.

Відзначимо, вчені всього світу закликають не поширювати теорії змови про лабораторне походження COVID-19.