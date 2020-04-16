Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Після того як в ЗМІ з’явилася інформація про те, що вакцина БЦЖ майже в шість разів знижує ризик зараження коронавірусом COVID-19, в ВООЗ відреагували, прокоментувавши таке твердження.

У повідомленні організації від 12 квітня зазначено, що немає доказів того, що вакцина Bacille Calmette-Guérin (BCG) захищає людей від зараження вірусом COVID-19.

Зараз в світі проводяться два клінічних випробування, присвячених цьому питанню. Їх проводять на тваринах і людях. У ВООЗ зазначили, що як тільки результати цих досліджень оприлюднять – дадуть їм оцінку.

Тому в ВООЗ зазначили, що, як і раніше, рекомендують вакцинацію БЦЖ для новонароджених, але не бачать її доцільності для профілактики COVID-19.

Також в ВООЗ зазначили, що раніше проводилося дослідження, під час якого автори порівнювали частоту випадків COVID-19 в країнах, де вакцина БЦЖ використовується регулярно і не використовується. Було відмічено, що в країнах, де БЦЖ вводили новонародженим, було значно менше лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Але результати таких досліджень не можна назвати коректними, оскільки вони проводилися під час спалаху епідемії COVID-19, а не після неї.