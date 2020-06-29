Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
“Станом на 10.00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб гострою респіраторною хворобою COVID–19, викликаною коронавірусом SARS–CoV–2“, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що за час епідемії 5 військовослужбовців померли від коронавірусу, а вже 310 вилікувалися.
Станом на даний момент 569 українських військових знаходяться на самоізоляції.
- В Україні за станом на 29 червня підтверджено 43 628 випадків COVID-19, з них 19 027 одужали, 1147 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 646 випадків.