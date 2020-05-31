У Збройних силах України зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу COVID-19.

Про це поінформувало командування Медичних сил ЗСУ.

Так, станом на 31 травня в Збройних силах України заразилися коронавірусом 118 осіб. Всього за час епідемії одужали 111 людей.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) знаходяться 453 людини.

“На жаль у Збройних силах України зафіксовано четвертий летальний випадок від коронавірусу. Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 30 травня помер працівник ЗСУ (Чернівецька область)”, – сказано в повідомленні.

Померлий хворів із 22 травня, лікувався вдома під наглядом медичної служби. 27 травня в зв’язку з погіршенням стану здоров’я він звернувся до Новоселицької центральної районної лікарні Чернівецької області, де була проведена рентгенографія органів грудної клітини. В цей же день він був госпіталізований у Чернівецький військовий госпіталь з діагнозом: негоспітальна двобічна пневмонія.

У працівника ЗСУ був узятий біоматеріал для проведення ПЛР-тестування, за результатами якого підтвердили COVID-19.

“30 травня стан здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності. За наявною інформацією, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, були супутні захворювання”, – йдеться в повідомленні.

За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на COVID-19 у ЗСУ: один – у військовій частині Харківської області, 9 – у Київській області, і один – у Житомирській області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легке протікання захворювання.

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома”, – зазначається в повідомленні.