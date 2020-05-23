У Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 50 осіб. За минулу добу зареєстровано шість нових випадків.

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

“Станом на 07:00 23 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 50 осіб. Всього за час пандемії одужало 89 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 255 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 23 особи.

За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на COVID-19. Шість військовослужбовців (Рівненська область — 3 особи, Закарпатська, Волинська та Чернівецька область — по 1 особі) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.