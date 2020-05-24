Covid-19 Україна

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У ЗСУ зафіксували спалах коронавірусу: 14 заражених за добу

У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 62 особи, за останню добу зафіксовано 14 нових випадків.

Неділя, 24 травня 2020, 17:51

Про це повідомляє Командування Медичних сил у Facebook.

“У Збройних Силах України хворіє 62 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 91 особа та 2 летальних випадки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 259 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 40 осіб.

За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на COVID-19.

Зокрема, чотири військовослужбовця Харківського гарнізону перебувають у ізоляторі військової частини. Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування. Також один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ». Стан пацієнта середньої важкості, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться один військовослужбовець (Київський гарнізон). Стан здоров’я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

  • В Україні зафіксовано 20 986 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: з них 617 летальних, 7 108 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 406 нових випадків.
Теги: ЗСУ, Коронавірус, українські військові

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