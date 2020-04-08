Covid-19 Україна

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У WhatsApp ввели обмеження через боротьбу з дезінформацією

Компанія WhatsApp з метою зупинити поширення дезінформації про коронавірус, встановила нові обмеження на кількість повідомлень, які можна пересилати одночасно.

Середа, 8 квітня 2020, 12:09

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.

Повідомлення, яке вже п’ять разів пересилалося, може бути перенаправлено тільки в один чат один раз. Нові обмеження є найсуворішими в WhatsApp.

Раніше користувачі могли вибрати кілька груп або людей для отримання повідомлення одночасно. Два роки тому користувач міг передавати перенаправлені звіти відразу 250 групам, в кожній з яких могло брати участь до сотні користувачів. Минулого року компанія скоротила цей ліміт до п’яти груп одночасно.

“Ми спостерігали значне збільшення обсягу повідомлень, що пересилаються. Ми вважаємо за необхідне сповільнити поширення повідомлень, щоб WhatsApp залишався місцем для приватного спілкування”, – відзначили в компанії.

Відзначається, що в умовах епідемії коронавірусу збільшилася кількість дезінформації й в компанії розраховують скоротити її обсяг через нові ліміти.

  • Засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.
  • Засновник Alibaba пожертвував $14 млн на розробку вакцини проти коронавірусу.
Теги: дезинформация

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