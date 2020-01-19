Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

За даними поліції, сьогодні, 19 січня, близько 3:15 в відділення Перечинської районної лікарні доставили правоохоронця з ушкодженнями обличчя. Поліція встановила, що ушкодження правоохоронець отримав під час припинення бійки між молодими людьми. Одного з порушників було затримано.

Ще один напад на співробітника поліції стався ввечері 18 січня. Дільничний офіцер отримала забої плеча від нетверезої заявниці – 56-річної мешканки міста Іршава. Співробітниця поліції також звернулася за медичною допомогою.

“Обох порушників затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчими за фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України”, – розповіли в поліції.

Відзначається, що порушникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.