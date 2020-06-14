На виїзді з села Ракошино Закарпатської області патрульний поліцейський на смерть збив двох людей, які їхали на мотоциклі.

Про це повідомила патрульна поліція Закарпатській області в Facebook.

“Інспектор, попередньо тверезий, в свій вихідний день, рухаючись на своєму автомобілі Subaru Forester, здійснив обгін в дозволеному місці. Під час виконання маневру допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався назустріч. За свідченнями водіїв-очевидців … мотоцикл рухався без включеного ближнього світла фар”, – розповів заступник начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман.

Обидві людини, що знаходилися на мотоциклі (водій і пасажир), загинули на місці ДТП.

“Патрульний отримав тілесні ушкодження”, – уточнив Найман.

У ДТП розбираються слідчі, зазначили правоохоронці.