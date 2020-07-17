Колишній народний депутат України Борис Розенблат заявив, що у двір його будинку кинули бойову гранату.

Про це екс–депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“На жаль, це правда, вночі у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав. В цьому я бачу чергову спробу залякати мою родину через нашу політичну діяльність“, – написав він.

Про подію також повідомили в прес–службі поліції Житомирської області.

Правоохоронці перевіряють записи камер відеоспостереження для того, щоб встановити обставини. Попередньо подія кваліфіковано за статтею “хуліганство“.