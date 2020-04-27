Про це повідомляє “Суспільне. Житомир“.

“За словами організатора зборів Андрія Попова, підприємці влаштували протест, щоб місцеві органи влади підтримали бізнес“, – сказано в повідомленні.

Водночас, як видно на фотографіях, опублікованих в місцевих ЗМІ, на пікеті з вимогою відкрити ринки в обласному центрі зібралися кілька десятків людей.

Підприємці тримали саморобні плакати з написами “Відкрийте ринки“ і “Наші діти хочуть їсти!“.