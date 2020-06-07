У селі Зарічани в Житомирській області побили народного депутата від "Слуги народу" Юрія Заславського.

Про це повідомляє “Громадське” з посиланням на заступницю голови фракції “Слуги народу” Євгенію Кравчук.

“Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів”, – сказала Кравчук, підкресливши, що Заславський не знає нападника.

Нардеп вже написав заяву у поліцію.

“Схоже на побутовий конфлікт”, – додала Кравчук.

Місцеве видання “Житомир.info” повідомило, що в результаті бійки на заправці один з її учасників знепритомнів і впав на землю. У нардепа Заславського садна і подряпини обличчя.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження.