Про це повідомляє “Громадське” з посиланням на заступницю голови фракції “Слуги народу” Євгенію Кравчук.
“Так, дійсно стався такий інцидент. Відбулася словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і завдав кілька ударів”, – сказала Кравчук, підкресливши, що Заславський не знає нападника.
Нардеп вже написав заяву у поліцію.
“Схоже на побутовий конфлікт”, – додала Кравчук.
Місцеве видання “Житомир.info” повідомило, що в результаті бійки на заправці один з її учасників знепритомнів і впав на землю. У нардепа Заславського садна і подряпини обличчя.
У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження.
- У Тернополі троє співробітників поліції побили місцевого жителя, який викликав правоохоронців через бійку біля ресторану.