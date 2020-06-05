У Тернополі троє співробітників поліції побили місцевого жителя, який викликав правоохоронців через бійку біля ресторану.

Про це поінформували в прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Інцидент стався у вересні 2019 року. Згідно з даними слідства, поліцейські, прибувши за викликом до ресторану, одягнули на заявника кайданки, після чого побили його.

“За версією слідства, наприкінці вересня 2019 року працівники поліції прибули на виклик до одного з ресторанів м. Тернополя для перевірки повідомлення про побиття громадянина. На місці події правоохоронці, без будь-яких на те підстав, застосували до заявника спецзасіб кайданки, після чого завдали йому численних ударів руками і ногами по тілу, спричинивши потерпілому фізичний біль та тілесні ушкодження”, – сказано в повідомленні.

У прес-службі Державного бюро розслідувань уточнили, що поліцейські прибули за викликом через конфлікт “між групою громадян біля одного з ресторанів”.

“Не з’ясувавши обставин конфлікту, працівники поліції одягнули кайданки на заявника та побили його. Після цього підозрювані відтягнули потерпілого до службового автомобіля, де продовжили його побиття“, – наголошується в повідомленні.

Трьом працівникам поліції повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів).

Підозрювані – командир взводу та інспектор взводу управління патрульної поліції в Тернопільській області, а також оперуповноважений одного з відділів обласної поліції.

Наразі вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років (з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).