Про це поінформували в прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Інцидент стався у вересні 2019 року. Згідно з даними слідства, поліцейські, прибувши за викликом до ресторану, одягнули на заявника кайданки, після чого побили його.
“За версією слідства, наприкінці вересня 2019 року працівники поліції прибули на виклик до одного з ресторанів м. Тернополя для перевірки повідомлення про побиття громадянина. На місці події правоохоронці, без будь-яких на те підстав, застосували до заявника спецзасіб кайданки, після чого завдали йому численних ударів руками і ногами по тілу, спричинивши потерпілому фізичний біль та тілесні ушкодження”, – сказано в повідомленні.
У прес-службі Державного бюро розслідувань уточнили, що поліцейські прибули за викликом через конфлікт “між групою громадян біля одного з ресторанів”.
“Не з’ясувавши обставин конфлікту, працівники поліції одягнули кайданки на заявника та побили його. Після цього підозрювані відтягнули потерпілого до службового автомобіля, де продовжили його побиття“, – наголошується в повідомленні.
Трьом працівникам поліції повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів).
Підозрювані – командир взводу та інспектор взводу управління патрульної поліції в Тернопільській області, а також оперуповноважений одного з відділів обласної поліції.
Наразі вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років (з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).
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