У Житомирській області посилили карантин через зростання числа інфікованих коронавірусом.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

В області показник инцидентности становить 13,42 на 100 тис. населення, тоді як допустима норма – 12 осіб на 100 тис. населення.

“Усі члени комісії одноголосно підтримують думку про те, що, незважаючи на всі застереження, заклики до самоізоляції і прохання носити засоби індивідуального захисту в громадських місцях, жителі області не усвідомлюють всіх ризиків і загроз, пов’язаних з коронавірусом”, – зазначив Бунечко.

У зв’язку з ситуацією місцева влада прийняла рішення про:

посилення контролю за дотриманням населенням карантину в приміщеннях і громадському транспорті (використання засобів індивідуального захисту, дотримання соцдістанціі, використання дезінфікуючих засобів);

заборону роботи дитячих таборів;

заборону проведення масових заходів з кількістю учасників понад 10 осіб;

заборону роботи закладів громадського харчування крім літніх майданчиків;

проведенні релігійних заходів, богослужінь при дотриманні карантинних норм.

В області також планують провести перевірку роботи ринків і магазинів щодо дотримання карантинних заходів. Якщо виявлять порушення, діяльність цих об’єктів буде припинена.