Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
В області показник инцидентности становить 13,42 на 100 тис. населення, тоді як допустима норма – 12 осіб на 100 тис. населення.
“Усі члени комісії одноголосно підтримують думку про те, що, незважаючи на всі застереження, заклики до самоізоляції і прохання носити засоби індивідуального захисту в громадських місцях, жителі області не усвідомлюють всіх ризиків і загроз, пов’язаних з коронавірусом”, – зазначив Бунечко.
У зв’язку з ситуацією місцева влада прийняла рішення про:
- посилення контролю за дотриманням населенням карантину в приміщеннях і громадському транспорті (використання засобів індивідуального захисту, дотримання соцдістанціі, використання дезінфікуючих засобів);
- заборону роботи дитячих таборів;
- заборону проведення масових заходів з кількістю учасників понад 10 осіб;
- заборону роботи закладів громадського харчування крім літніх майданчиків;
- проведенні релігійних заходів, богослужінь при дотриманні карантинних норм.
В області також планують провести перевірку роботи ринків і магазинів щодо дотримання карантинних заходів. Якщо виявлять порушення, діяльність цих об’єктів буде припинена.
- Раніше повідомлялося, що головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка не пустили до Житомирського обласного лабораторного центру.