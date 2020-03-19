Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” було зафіксовано 6 обстрілів, а саме: двічі поруч із Пісками, поблизу Павлополя, неподалік Мар’їнки, в районі населеного пункту Красногорівка, поруч із Водяним.

Дев’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме: тричі поруч з Кримським, в районі населеного пункту Зайцеве, поблизу Щастя, неподалік Новотошківського, поруч із Південним, поблизу населеного пункту Хутір Вільний, неподалік Новолуганського.

“Противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші”, – повідомили в ООС.

Також в прес-центрі повідомили, що вчора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об’єднаних сил отримали бойові ураження.

З початком цієї доби, 19 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції.