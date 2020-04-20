У МОЗ розповіли, хто частіше вмирав від COVID-19

Люди з хронічними захворюваннями частіше вмирають від коронавіруса.

Про це сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірини Микичак в ефірі ТСН.Тиждень.

“Близько 25% (інфікованих коронавірусом в Україні – ред.) мали також цукровий діабет. Близько 22% мали хронічні захворювання легень. А загалом десь близько 27-29% пацієнтів, яких, на жаль, ми втратили, мали поєднані хронічні захворювання. Тобто ми чітко відстежуємо, що люди, які мають важкі хронічні захворювання, вони перебувають у значно більшій зоні ризику”, – сказала Микичак.

Микичак повідомила, що близько 70% померлих від коронавіруса страждали від інших хронічних захворювань, зокрема, від захворювань серцево-судинної системи.

“Насправді, вірус дуже змінюється, він дуже вірулентний. Статистика сьогодні в Україні така, що в нас хворіють не лише люди похилого віку, як це було на початках, зокрема в Італії”, – підсумувала вона Микичак.

Відзначимо, що 80% всіх інфікованих коронавірусом в Україні – це люди, старші 50 років.