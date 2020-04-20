Covid-19 Україна

оновлено 20.04.2020 о 10:02

Всього:

5710(+261)

Хворіють:

5200(+261)

Вилікувались:

359

Померло:

151(+10)

10:40 Сім областей не подали дані за добу про тестування на COVID-19
10:34 У МОЗ розповіли, хто частіше вмирав від COVID-19
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19 квітня

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У МОЗ розповіли, хто частіше вмирав від COVID-19

Люди з хронічними захворюваннями частіше вмирають від коронавіруса.

Понеділок, 20 квітня 2020, 10:34

Про це сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірини Микичак в ефірі ТСН.Тиждень.

“Близько 25% (інфікованих коронавірусом в Україні – ред.) мали також цукровий діабет. Близько 22% мали хронічні захворювання легень. А загалом десь близько 27-29% пацієнтів, яких, на жаль, ми втратили, мали поєднані хронічні захворювання. Тобто ми чітко відстежуємо, що люди, які мають важкі хронічні захворювання, вони перебувають у значно більшій зоні ризику”, – сказала Микичак.

Микичак повідомила, що близько 70% померлих від коронавіруса страждали від інших хронічних захворювань, зокрема, від захворювань серцево-судинної системи.

“Насправді, вірус дуже змінюється, він дуже вірулентний. Статистика сьогодні в Україні така, що в нас хворіють не лише люди похилого віку, як це було на початках, зокрема в Італії”, – підсумувала вона Микичак.

Відзначимо, що 80% всіх інфікованих коронавірусом в Україні – це люди, старші 50 років.

  • Станом на 20 квітня в Україні зареєстровано 5710 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.
  • Станом на 20 квітня у світі 2 млн 407 тис. 414 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.
Теги: Коронавірус, эпидемия

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