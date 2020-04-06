У зоопарку Бронкс, в США малайський тигр інфікувався COVID-19, симптоми виявили і у інші тварин.

Про це повідомляє зоопарк Бронкс.

“Зараз прийняті відповідні профілактичні заходи для всього персоналу, який доглядає за ними, і інших тварин, щоб запобігти подальшому зараженню будь-яких інших наших зоопарків”, – сказано в матеріалі.

Всього на сьогодні коронавірус підозрюють у чотирьох дорослих тигрів зоопарку. У тварин спостерігається зниження апетиту. Як буде розвиватися хвороба у тварин — поки не відомо.

Тварини були заражені людиною, який за ними доглядав і, не маючи симптомів, був переносником коронавіруса.

Коронавірус діагностували у малайської тигриці Наді в зоопарку Бронкса. Позитивний тест на COVID-19 у тигриці Наді був підтверджений Національної ветеринарною службою Міністерства сільського господарства США, що базується в Еймсі (штат Айова).

“Ми обережно перевірили тигриці й гарантуємо, що ми дізнаємося про цей випадок COVID-19, використовуємо для розуміння нового коронавіруса у світі”, – повідомили у ветеринарній службі.