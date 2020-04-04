Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
“Хочу, щоб всі ми з розумінням ставилися до тих заходів, які ми вживаємо. Оскільки якщо ми не будемо вживати жорсткіших карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік коронавірусної хвороби уже розпочинаючи з 14-15 квітня. Це може призвести до великого, масового надходження хворих, тяжких хворих до закладів охорони здоров’я. І це може призвести до великої кількості негативних наслідків, в тому числі і летальних”, – сказав він.
Ляшко також наголосив, що усім потрібно свідомо до цього ставитися і, в першу чергу, берегти своє здоров’я.
На відео з 9 хв. 10 сек.
Нагадаємо, 3 квітня Кабінет Міністрів України опублікував постанову про посилення карантину в країні у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.
Зокрема, з 6 квітня заборонено перебувати в громадських місцях без захисної маски або респіратора. Також не можна буде виходити на вулицю без документів.
Що таке громадські місця
Визначення даного терміну, зокрема, міститься в законі, що забороняє паління в громадських місцях (“Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”), а також в наказі Міністерства оборони України “Про затвердження Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України”. В обох випадках визначення аналогічне.
Громадське місце – це будівля (споруда) або будь-яка її частина з вільним доступом до неї населення, або за запрошенням, або за плату, або постійно, або періодично, зокрема під’їзди, підземні переходи, стадіони тощо.
- Станом на ранок 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних.