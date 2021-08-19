Командування Сил логістики ЗСУ пояснило, чому в день репетиції військового параду танк "Оплот" було обклеєно малярною стрічкою.

Відповідне повідомлення опублікували в Facebook.

Як сповіщалося, в день репетиції параду до Дня Незалежності на вулиці Великій Васильківській (поблизу закладу McDonald’s) в Києві помітили танк, який було обклеєно малярною стрічкою, що імітувала камуфляж.

Командування Сил логістики ЗСУ пояснило, що малярну стрічку використали, аби замаскувати фрагменти, де було пошкоджено шар фарби.

“Під час руху танків “БМ Оплот” 18 серпня 2021 року до місця проведення тренування борт машини зачепило гіллям дерева, внаслідок чого незначний шар фарби було пошкоджено. Було прийнято рішення усунути зазначене ушкодження у місці очікування проходження колони. Тому на ушкоджене місце тимчасово було нанесено малярну стрічку”, — йдеться в повідомленні.

Недолік вже усунули.

“Під час проходження Хрещатиком танки пройшли без малярних стрічок”, — повідомили в командуванні, додавши відео на підтвердження.