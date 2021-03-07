Об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" запрошує бажаючих ЛГБТ+ людей, військових, фахівців, а також дружні до ЛГБТ+ спільноти людей підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України.

Про йдеться у повідомленні організації у Fаcebook.

“Ваша особистість, як і підрозділ, лишатимуться в таємниці. Після бойового злагодження підрозділ виконуватиме завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Завдання потребуватимуть професійних навичок та інтелектуальних здібностей – перш ніж приступити до служби кожен боєць пройде співбесіду з командиром, згодом – відповідний вишкіл та отримає державну сертифікацію. Частина штату вже відібрана, є вакантні місця”, – йдеться у повідомленні.

Після того, як потенційний кандидат повідомить про своє бажання вступити до лав ЗСУ, йому надішлють всю необхідну інформацію та перелік спеціальностей.

“Будемо раді бачити як ЛГБТ+ так і гетеросексуальних френдлі бійців”, – зазначають в організації.

ОНОВЛЕНО

Речник Генштабу Богдан Сеник у коментарі “24 каналу” передусім вказав на російське походження спільноти “Військові ЛГБТ та наші союзники”. Зокрема, на їхньому сайті можна побачити, що він розміщується на серверах у Росії, конкретніше – в Москві.

На цей момент також вказали у Спілці ветеранів війни з Росією.

“Такі речі створюють спеціально для розгону зради. А дехто поширює цю ахінею з метою дискредитації української армії та Збройних сил”, – наголосив Сеник.

На завершення речник Генштабу зауважив, що такими спільнотами мають займатися компетентні органи, зокрема Служба безпеки. І саме вони мають з’ясувати, що це за люди.

“Ми лише мали змогу подивитися поверхнево. Але одразу зрозуміли, з ким маємо справу”, – підсумував Сеник.

В об’єднанні “Українські ЛГБТ військові за рівні права” відповіли, що не знали, що сайт був розміщений на конструкторі tilda.cc, який розміщує сервери в РФ.

“Друзі, у праворадикальних пабліках поширюють інформацію, у якій пов’язують нас із “рукою кремля”…. Цього разу причепились до конструктора, на якому художниця, що верстала наш сайт, працювала. Сайт був розміщений на конструкторі tilda.cc, який тепер, як ми розуміємо, розміщує сервери в РФ. Як замовники, і ті, хто не має справи з айті сферою, ми не знали і не могли знати цієї інформації. Тому на разі сайт вимкнений, шукаємо альтернативний конструктор для поновлення роботи сайту. Домен був придбаний на imena.UA – нас повністю влаштовувало українська реєстрація сайту. Дякуємо всім, хто повідомив нас про цей нюанс – виправимо. Щодо гнівних публікацій опонентів – даруйте, шановні, а більше нічого іншого, крім конспірології, вам немає представити українському суспільству?”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, в об’єднанні зазначили, що Генштаб офіційно не в курсі про створення такого підрозділу.