Рівень зараження COVID-19 серед вагітних жінок був на 70% вищим, ніж серед дорослих у тому ж віці.

Про це свідчать дані дослідження американських вчених, опублікованого в American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Дослідження також показало, що кількість інфекцій COVID-19 у вагітних пацієнток у Вашингтоні була високою. При цьому представники так званих “кольорових рас” (колір шкіри яких відмінний від білого) заражалися у два-чотири рази частіше.

“Наші дані вказують на те, що вагітні жінки не уникли пандемії, хоча ми сподівались на це, і кольорові раси понесли найбільший тягар. Ми були засмучені, спостерігаючи вищий рівень зараження серед представників кольорових рас, а також у пацієнтів з обмеженим знанням англійської мови”, – сказала доктор Крістіна Адамс Вальдорф, лікар-гінеколог Медичного факультету Університету Вашингтона та старший автор звіту.

Розподіл вакцин проти COVID-19 базується на списках пріоритетів, встановлених департаментом охорони здоров’я кожного штату. У деяких штатах вагітність вважається станом здоров’я з високим ризиком для розподілу вакцини проти COVID-19 у фазі 1B. Техас, Нью-Гемпшир, Нью-Мексико та Аляска надають пріоритет вагітним жінкам у графіку вакцинації проти COVID-19.

За словами Вальдорф, плани розподілу вакцин досить різняться залежно від штату, і вагітних жінок виключають з пріоритетів у розподілі приблизно в половині штатів США. Багато штатів навіть не пов’язують свої плани розподілу вакцин проти COVID-19 з вагітністю.

“Високі показники зараження у вагітних пацієнтів, в поєднанні з підвищеним ризиком важких захворювань та смертності через COVID-19, свідчать про те, що вагітність слід вважати станом здоров’я високого ризику для розподілу вакцин проти COVID-19 у фазі 1B. Час діяти зараз”, – додала вона.

У рамках дослідження спостерігали за вагітними у 35 клініках. Група виявила 240 вагітних жінок, які хворіли на COVID-19 з березня по червень 2020 року.

“Високий рівень зараження у вагітних пацієнток може бути обумовлений надмірним представництвом жінок у багатьох професіях та галузях, які вважаються важливими під час пандемії COVID-19, зокрема у сфері охорони здоров’я, освіти та сфері послуг”, – сказала співавторка дослідження Еріка Локкен.

Вчені зазначили, що немає даних про перебіг вагітності 65% пацієнток. Це свідчить про відсутність загальнодержавного інтересу до зараження коронавірусом вагітних жінок.

Адамс Вальдорф закликає вагітних жінок обговорити ризики та переваги вакцинації проти COVID-19 зі своїм допологовим лікарем. Більше акушерів почали рекомендувати вагітним жінкам приймати вакцину.

Рекомендації МОЗ щодо вакцинації проти COVID-19 вагітних та жінок, які вигодовують дітей грудним молоком:

вакцинацію вагітних необхідно відтермінувати до часу після вирішення вагітності;

якщо вагітність настала в період після отримання першої дози вакцини, введення другої дози відтермінувати до часу після вирішення вагітності;

вакцинація вагітних медичних працівників, які віднесені до пріоритетної групи щодо проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена зважаючи на співвідношення ризику – користь, а саме переважання користі від вакцинації та високим ризиком для інфікування та важкого перебігу COVID-19 у вагітних;

рутинне проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19 не рекомендоване;

жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Спершу у Всесвітній організації охорони здоров’я попереджали, що вагітним жінка не варто щеплюватися препаратами Moderna та Pfizer. При цьому зазначалося, що вакцинацію можуть пройти лише вагітні, що піддаються високому ризику зараження, наприклад медпрацівники.

Однак ВООЗ оновила рекомендації – вакцинуватися можуть вагітні жінки з високим ризиком зараження COVID-19, а також ті, хто має супутні захворювання. Але тільки після консультації з лікарем.