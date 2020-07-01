У червні 2020 року 15 з 423 народних депутатів майже не відвідували засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

За даними КВУ всі засідання Ради в червні відвідали 298 народних депутатів. Всього за місяць відбулося дев’ять пленарних засідань Парламенту.

Зазначається, що 15 народних депутатів майже не відвідували засідання Ради в червні. Зокрема, не був зареєстрований на жодному засіданні С. Вакарчук (заявив про складання депутатських повноважень), С. Івахів (0 засідань), Н. Шуфрич (зареєстрований лише на 1 засіданні), В. Столар (2 засідання), Ю. Льовочкіна (2 засідання), С. Льовочкін (2 засідання), Т. Козак (1 засідання). Причини відсутності депутатів на засіданнях Ради невідомі.

При цьому, серед фракцій Верховної Ради найвищі показники відвідування в депутатів “Європейської солідарності” та “Слуги народу”. В середньому на засіданнях Ради були присутні 69 % депутатів “ЄС”. Зокрема, всі засідання в червні відвідав 21 депутат “ЄС”: зокрема, А. Герасимов, І. Геращенко, О. Гончаренко, М. Княжицький, Н. Южаніна, В. Ар’єв та інші.

На засіданнях ВР також в середньому були присутні 69 % депутатів “Слуги народу”. Зокрема, всі засідання Ради відвідали Д. Арахамія, І. Верещук, Д. Гетманцев, О. Качура, Г. Лерос, Р. Підласа, М. Потураєв, Г. Янченко та інші.

Дещо нижчі показники у фракції “Голосу” – в середньому 64 % депутатів були зареєстровані на засіданнях Ради. Зокрема, всі засідання відвідали С. Рахманін, І. Совсун, Я. Юрчишин, Я. Железняк, Р. Костенко, О. Устінова, С. Бобровська.

У депутатів “Батьківщини” показник відвідування на рівні 62 %, “Опозиційної платформи За життя” – 60 %.