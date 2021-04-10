Матері, що годують і отримали вакцину проти COVID-19, можуть передавати захисні антитіла своїм дітям через грудне молоко протягом як мінімум 80 днів після вакцинації.

Про це йдеться в новому дослідженні Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, повідомляє EurekAlert.

“Наше дослідження показало величезне зростання антитіл проти вірусу COVID-19 в грудному молоці, починаючи з двох тижнів після першого щеплення, і вони зберігалися протягом усього нашого дослідження, яке тривало майже три місяці. До кінця нашого дослідження рівні антитіл були все ще високими, тому захист, ймовірно, триватиме ще довше”, – сказала авторка дослідження, докторка медичних наук, доцентка кафедри акушерства і гінекології Джіні Келлі.

Дослідження відстежувало рівні антитіл COVID-19 в грудному молоці від вихідного рівня до першої вакцинації матері і щотижня протягом 80 днів після цих початкових вакцинацій.

У той час як інші недавні дослідження показали, що вакцини проти COVID-19 генерують антитіла, які передаються немовлятам через грудне молоко, вважається, що це перше дослідження, що відстежує конкретні рівні цих антитіл в грудному молоці протягом тривалого періоду часу.

Немовлята жінок, включених в дослідження, були у віці від одного місяця до 24 місяців. Щоб виміряти імунну відповідь в грудному молоці, дослідники контролювали рівні імуноглобулінів IgA і IgG, які представляють собою антитіла, які імунна система використовує для боротьби з інфекціями у немовлят.

Результати підтверджують, що грудне молоко містить підвищені рівні антитіл IgA і IgG відразу після першої дози вакцинації, причому обидва антитіла досягають значимих для імунітету рівнів протягом 14-20 днів після першої вакцинації у всіх учасників.

“Зараз існує так багато дезінформації про вакцини – дійсно лякаючих, повідомлення в соціальних мережах, що вводять в оману, призначені для того, щоб налякати мам – тому ми відчували, що нам потрібно це вивчити. Ми знаємо, що ці типи антитіл покривають рот і глотку дитини і захищають від хвороб, коли дитина п’є грудне молоко. Таким чином, вакцинація під час грудного вигодовування не тільки захищає маму, але також може захистити дитину, причому на кілька місяців”, – зазначила Келлі.