Про це повідомляє агентство Xinhua.

Вченим вдалося встановити, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.

“Нам вдалося виділити п’ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини”, – заявив Лі Ланцзюань.

До цього група дослідників з Гонконгу вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу, але використовувати її можна буде тільки після проведення клінічних випробувань.