Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Вченим вдалося встановити, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.

“Нам вдалося виділити п’ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини”, – заявив Лі Ланцзюань.

До цього група дослідників з Гонконгу вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу, але використовувати її можна буде тільки після проведення клінічних випробувань.