Про це повідомляє агентство Xinhua.
Вченим вдалося встановити, для яких штамів вірусу можна розробити вакцину.
“Нам вдалося виділити п’ять штамів вірусу, два з них підходять для створення вакцини”, – заявив Лі Ланцзюань.
До цього група дослідників з Гонконгу вже розробила вакцину проти китайського коронавірусу, але використовувати її можна буде тільки після проведення клінічних випробувань.
- Раніше повідомлялося, що клінічні випробування вакцин проти невідомого типу китайського коронавируса можуть бути проведені влітку.
- Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини проти коронавірусу 2019 nCoV.