Вакцина проти коронавірусу компанії AstraZeneca і Оксфордського університету схвалена для використання в Великобританії.

Про це в Twitter оголосив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон, а також міністерство охорони здоров’я країни.

“Це дійсно фантастична новина і тріумф британської науки – те, що вакцина від Оксфордського університету і AstraZeneca схвалена для використання. Тепер ми перейдемо до вакцинації як можна більшого числа людей», – написав Джонсон.

Це вже друга вакцина, схвалена в Великобританії після Pfizer-BioNTech. З грудня в Великобританії були вакциновані понад 600 000 осіб. Проте вакцина Oxford-AstraZeneca призведе до значного збільшення кількості вакцинацій, оскільки вона дешевша і її легко виробляти в масових масштабах.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Великобританії зареєстровано 2,39 млн заразилися коронавірусів. Померли 71,7 тис. Осіб, видужали 5,3 тис.