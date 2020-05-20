Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила у скасуванні підозри колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони Олегу Гладковському.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

“Сьогодні, 20 травня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисника у справі колишнього першого заступника секретаря РНБО на постанову слідчого судді ВАКС від 04.05.2020, яким було відмовлено в задоволенні скарги про скасування підозри, оголошеного 18.10.2019 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

За результатами судового засідання колегія суддів залишила рішення слідчого судді від 4 травня 2020 роки без змін.