Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
“Сьогодні, 20 травня, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу захисника у справі колишнього першого заступника секретаря РНБО на постанову слідчого судді ВАКС від 04.05.2020, яким було відмовлено в задоволенні скарги про скасування підозри, оголошеного 18.10.2019 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
За результатами судового засідання колегія суддів залишила рішення слідчого судді від 4 травня 2020 роки без змін.
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