Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заочно заарештувала кінцевого власника VAB Банку Олега Бахматюка. В даний час бізнесмен знаходиться за межами України.

Про це йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.

Повідомляється, що сьогодні було розглянуто апеляцію прокурора у справі проти Бахматюка, який з 04.10.2014 по 13.10.2014 фактично керував VAB Банком. У квітні слідчий суддя ВАКС відмовив звинуваченням в арешті.

“За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою”, – йдеться в повідомленні.

На сьогодні Бахматюк знаходиться за межами України. Суд постановив, що після його затримання не пізніше ніж через 48 годин з його участю буде розглянуто питання про застосування запобіжного заходу. Рішення вступило в законну силу і оскарженню не підлягає.

Бахматюк назвав незаконним і упередженим рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання запобіжного заходу у справі VAB банку.

Бахматюк зазначив, що рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яке відмінило законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної ангажованості цього судового процесу.

Бізнесмен фігурує в справі про заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, які Нацбанк України видав “VAB Банку” в 2014 році.