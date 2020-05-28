Про це йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС.
Повідомляється, що сьогодні було розглянуто апеляцію прокурора у справі проти Бахматюка, який з 04.10.2014 по 13.10.2014 фактично керував VAB Банком. У квітні слідчий суддя ВАКС відмовив звинуваченням в арешті.
“За результатами судового засідання суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою”, – йдеться в повідомленні.
На сьогодні Бахматюк знаходиться за межами України. Суд постановив, що після його затримання не пізніше ніж через 48 годин з його участю буде розглянуто питання про застосування запобіжного заходу. Рішення вступило в законну силу і оскарженню не підлягає.
Бахматюк назвав незаконним і упередженим рішення Апеляційної палати ВАКС про обрання запобіжного заходу у справі VAB банку.
Бахматюк зазначив, що рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, яке відмінило законне рішення першої інстанції, є демонстрацією політичної ангажованості цього судового процесу.
Бізнесмен фігурує в справі про заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, які Нацбанк України видав “VAB Банку” в 2014 році.
- Раніше співробітники Національного антикорупційного бюро затримали 7 колишніх і діючих співробітників Нацбанку і ліквідованого “VAB Банку” у справі про заволодіння 1,2 млрд гривень.
- Глава Національного банку України Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження на тлі низки затримань, які здійснили детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
- Згодом у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) повідомили, що в справі про заволодіння 1,2 млрд грн кредиту “VAB Банку” 10 підозрюваних. Зокрема, про підозру було повідомлено Олегу Бахматюку.