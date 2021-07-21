Про це свідчать дані дослідження вчених з Університету Шрі-Джаяварденепури, а також муніципальної ради Коломбо на Шрі-Ланці та Оксфордського університету у Великій Британії.

За даними вчених, рівень антитіл у людей, які отримали вакцину Bbibp-CorV від Sinopharm, був у 1,38 раза нижчим до Delta штаму в порівнянні зі штамом коронавірусу, вперше ідентифікованим в Ухані.

Крім того, вакцина компанії Sinopharm продемонструвала виражене десятикратне зниження рівня антитіл до південноафриканського штаму.

Автори дослідження зазначають, що вони не виявили значної відмінності в рівнях антитіл до двох штамів у сироватці крові вакцинованих людей у порівнянні з сироваткою крові тих, хто був інфікований природним шляхом.

“Це дозволило припустити, що вакцина компанії Sinopharm може викликати реакцію на основі антитіл проти цих двох штамів, аналогічну рівню, що спостерігається при природному зараженні”, – йдеться в повідомленні.