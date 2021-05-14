У четвер бейсбольна команда Нью-Йорк Янкіз оголосила про восьмого інфікованого гравця. Ним став Глейбер Торрес. Водночас ця ситуація викликала інтерес, адже заражені були вакцинованими.

Про це пише американська газета The New York Times.

Спалах у Янкіз

Спалах у Янкіз почався в неділю, коли команда, провівши понад тиждень в Нью-Йорку, вилетіла до Флориди, щоб зіграти в Tampa Bay Rays. В ході передматчевого тестування команда дізналася, що Філ Невін – третій базовий тренер, отримав позитивний результат на коронавірус.

Янкіз провели глобальне тестування в понеділок, коли у команди був запланований вихідний день. Тоді ж вирішили ізолювали людей, які контактували з хворим.

За словами генерального директора Брайана Кешмана, у заражених були деякі симптоми, але до четверга вони були відсутніми.

Після гри у вівторок Янкіз оголосили, що виявлено вже трьох хворих. Позитивний результат тесту отримали перший тренер бази Реджі Віллітс, який вже знаходився в ізоляції, та неназваний співробітник служби підтримки.

Перед грою в середу менеджер Аарон Бун сказав, що кількість підтверджених позитивних результатів тестів збільшилася до семи. Вірус виявили у трьох тренерів – тренера з харчування Метта Блейка, Віллітса і Невіна. Також позитивний тест отримати четверо працівників допоміжного персоналу. Через день до них приєднався гравець Торрес.

Всі вісім осіб перебували в ізоляції в районі Тампи, у командному готелі та у власних будинках.

Кожного члена команди, яка складається з 50-60 осіб, тричі в день перевіряють з використанням полімеразної ланцюгової реакції, слини та експрес-тестів. За словами Кешмана, четвер став першим днем, коли не було зафіксовано нових заражень.

“Ймовірно, спалах сповільнюється”, – сказав він.

Переломний випадок

Медики сказали, що зараження у Янкіз можна вважати так званими переломними випадками.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), переломний випадок відбувається, коли повністю вакцинована людина заражається коронавірусом. Попри ефективність вакцин, очікується невелика кількість таких випадків, тому що жодна з вакцин не здатна запобігти хворобі в 100% випадків.

“Навіть попри те, що невеликий відсоток повністю вакцинованих людей захворіє, вакцинація захистить більшість людей від хвороб. Є також деякі свідчення того, що вакцинація може полегшити перебіг хвороби у людей, які отримали щеплення, але все ж захворіли. Попри це, деякі повністю вакциновані люди все одно будуть госпіталізовані й помруть”, – йдеться на сайті CDC.

Регулятор заявив, що станом на 26 квітня з більш ніж 95 мільйонів осіб у Сполучених Штатах, які були повністю вакциновані, відомо про 9 245 проривних інфекцій. З них було 835 госпіталізацій і 132 смерті.

Як це сталося?

Спалах у команді виявили не відразу. Попри те, що деякі гравці з MLB неохоче проходили вакцинацію, Янкіз насолоджувалися послабленими протоколами про здоров’я і безпеку, оскільки 85% гравців команди й ключового персоналу були повністю вакциновані.

Команді дозволяли ходити без масок, а також обідати у приміщенні й приймати відвідувачів в готелі. Янкіз відчували себе більш комфортно, але з початку спалаху вони повернулися до суворіших правил.

Кешман зазначив, що серед гравців менше хворих, ніж серед інших членів команди, оскільки бейсболісти мають набагато більше місця в приміщенні клубу, в порівнянні з тренерами та іншим персоналом

“Я вважаю, що штам, з яким ми маємо справу, був досить агресивним”, – сказав Кешман, не називаючи його.

Доктор Рошель, директор CDC, заявила в четвер, що регулятор хоче дізнатися більше про спалах хвороби у Янкіз. Вона вказала на той факт, що шість з семи випадків захворювання протікали безсимптомно й припустила, що подіяла вакцина.

Водночас Міністерство охорони здоров’я радиться з MLB та Янкіз щодо вивчення спалаху.

Інфікування попри вакцинацію

Всі вісім осіб з команди Янкіз, які інфікувалися коронавірусом, отримали однодозну вакцину Johnson & Johnson.

Невін і Бун отримали щеплення під час весняних тренувань в березні. Минулого місяця Медичний центр Монтефиоре запропонував Янкіз вакцину Johnson & Johnson. Її ввели гравцям, тренерам і співробітникам. Отже, це були різні партії вакцини, у двох різних станах, в різний час.

“Johnson & Johnson – це було те, що нам запропонували, і, очевидно, ніяких скарг не було”, – сказав Кешман.

При цьому він додав, що отримав вакцину Pfizer-BioNTech, тому що йому понад 50 років.

У випадку з Торресом, він не тільки був повністю вакцинованим, а й раніше хворів на коронавірус. За даними CDC, повторне зараження трапляється рідко.

Чи працює вакцина?

Кешман запевнив, що вакцина працює. Він сказав, що без тестування команда, можливо, ніколи б не дізналася, що сім її безсимптомних співробітників були інфіковані.

“Можливо, ми якоюсь мірою становимо тематичне дослідження або цікавість для людей, які не знають, що, попри вакцинацію, ви дійсно все ще потенційно схильні до ризику зараження”, – сказав він.

Єдиною людиною, у якого були симптоми, був Невін. Вони почали проявлятися у четвер.