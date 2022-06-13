Сценарист, телеведучий, автор сценаріїв для шоу "Студії квартал 95" Валерій Жидков (псевдонім – "Тамбовський вовк") отримав громадянство України. Раніше він був громадянином РФ і мав посвідку на проживання в Україні.

Про це заявив автор студії “Квартал-95” Євгеній Кошовий під час благодійного концерту “Життя переможе/life will win” у Варшаві (Польща).

Актор назвав Жидкова справжнім прикладом для жителів країни-агресора:

“А зараз на цю сцену вийде людина — справжній приклад для всіх росіян. Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов і отримав паспорт України — Валерій Жидков”, — заявив Кошовий.

Валерій Жидков народився 24 березня 1975 року в Тамбові у родині міліціонера. За фахом – інженер-системотехнік. Після навчання служив в армії, потім два роки працював в міліції оперуповноваженим.

В Україні він працює понад 20 років, раніше мав посвідку на проживання.

Окрім сценарію та жартів до шоу “Вечірній квартал”, Жидков працював над низкою суміжних проєктів: “Пороблено в Україні”, “Чисто NEWS”, “Смачна ліга”, “Київ Вечірній”, “#ГУДНАЙТШОУ” тощо. Також він працював над сценаріями та репліками до фільмів “Три мушкетери”, “Як козаки…” і мультиплікаційного серіалу “Київська Русь”.