Про це заявив автор студії “Квартал-95” Євгеній Кошовий під час благодійного концерту “Життя переможе/life will win” у Варшаві (Польща).
Актор назвав Жидкова справжнім прикладом для жителів країни-агресора:
“А зараз на цю сцену вийде людина — справжній приклад для всіх росіян. Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов і отримав паспорт України — Валерій Жидков”, — заявив Кошовий.
Валерій Жидков народився 24 березня 1975 року в Тамбові у родині міліціонера. За фахом – інженер-системотехнік. Після навчання служив в армії, потім два роки працював в міліції оперуповноваженим.
В Україні він працює понад 20 років, раніше мав посвідку на проживання.
Окрім сценарію та жартів до шоу “Вечірній квартал”, Жидков працював над низкою суміжних проєктів: “Пороблено в Україні”, “Чисто NEWS”, “Смачна ліга”, “Київ Вечірній”, “#ГУДНАЙТШОУ” тощо. Також він працював над сценаріями та репліками до фільмів “Три мушкетери”, “Як козаки…” і мультиплікаційного серіалу “Київська Русь”.
- Нагадаємо, побратим засудженого у “ДНР” до страти захисника України з Великої Британії Ейдена Асліна розповів, що останній з 2018 року намагався отримати громадянство України, але попри те, що він воював за нашу державу понад 3 роки, не зумів отримати навіть посвідки на проживання. Детальніше читайте в інтерв’ю #Букв.
- Скандал з (не)наданням українського громадянства російському пропагандисту Олександру Невзорову висвітлив одразу декілька проблем, які українському суспільству доведеться розв’язувати за будь-яких обставин. І Невзоров (та інші росіяни, які розглядають Україну як місце для свого подальшого паразитування) є тільки невеликою їх часткою.