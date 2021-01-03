Ватикан, найменша суверенна держава в світі, розраховує отримати в найближчі дні досить доз вакцини проти COVID-19, щоб прищепити все населення країни.

Про це повідомляє Reuters.

У Ватикані проживає близько 450 осіб, включаючи Папу Франциска. Також кілька сотень співробітників понтифіка живуть в Римі, який оточує місто-державу.

“Ймовірно, вакцини можуть прибути в країну у другий тиждень січня в кількості, достатній для задоволення потреб Святого Престолу [керівного органу Римо-католицької церкви, що діє на території країни] і всього Ватикану”, – йдеться в заяві.

Ватикан заявив, що купив потужний холодильник для зберігання доз, припускаючи, що закуповуватися буде вакцина компаній Pfizer і BioNTech, яка повинна зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів за Цельсієм.

Пріоритет при вакцинації буде віддаватися персоналу охорони здоров’я і громадської безпеки, літнім людям і обслуговуючому персоналу, який часто контактує з населенням.

Папі Франциску 84 роки, і йому видалили частину легені під час хвороби, коли він був молодим. Це зробило його потенційно вразливим для COVID-19. Офіційний Ватикан поки не повідомляє, чи буде він вакцинований.

Згідно з даними, зібраними worldometres.info, на даний момент у Ватикані зареєстровано 27 випадків коронавірусу і жодного випадку смерті. Минулого місяця два кардинала Ватикану отримали позитивний результат тесту.