Ватикан висловив протест Італії щодо законопроєкту про боротьбу з гомофобією. В заяві йдеться, що документом може обмежуватися релігійна свобода католицької церкви в Італії.

Про це повідомляє BBC.

Відповідну заяву підтвердив представник Ватикану. Міністр закордонних справ Ватикану надіслав протест до посольства Італії при Святому Престолі.

Йдеться про “законопроєкт Zan”, названий на честь Алессандро Зана, гея-законодавця від Демократичної партії та ЛГБТ-активіста.

У Ватикані заявили, що законопроєкт у нинішній редакції порушує Лютеранські пакти 1929 року, відповідно до яких Ватикан став суверенною державою та регулює відношення між ним та Італією. Окрім цього, у Ватикані переймаються, що в такій редакції законопроєкт може призвести до криміналізації церкви в Італії через, приміром, відмову вінчати одностатеві пари, за відмову пропагувати гендерну теорію в католицьких школах, за відмову віддавати на всиновлення дітей з католицьких закладів гей-парам.

Як відомо, Папа Римський Франциск неодноразово закликав щодо подолання дискримінації та насилля стосовно геїв, але й висловлював занепокоєння стосовно пропагування будь-яких гендерних теорій, які стирають межі між чоловіками та жінками.

Наразі в римо-католицькій доктрині виписано, що гомосексуальні стосунки – це прояв девіантної поведінки (відхилення від норми).

Однак прихильники законопроєкту зазначають, що в ньому є гарантії, які забезпечують релігійні свободи.

У законопроєкті виписано, що ті, кого визнають винними в злочинах на ґрунті ненависті, можуть отримати покарання у вигляді до чотирьох років позбавлення волі.