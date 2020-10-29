Україна добилася відведення судді у справі про "скіфське золото", і це є дуже важливим досягненням.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Дуже довго Україна боролася за відведення голландського судді, щодо якого є серйозні причини підозрювати його в упередженості в цій справі. Хоча може здатися, що це один із чергових, звичайних процесуальних кроків у справі. Але те, що вчора цього суддю відвели, є дуже важливим досягненням”, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що суд ще не визначив, коли відбудеться нове засідання у цій справі. У той же час МЗС продовжить працювати над тим, щоб справа просувалася вперед якомога швидше.

(На відео – з 13:00)

Прохання України про відвід судді у справі про “скіфське золото” задовольнив Апеляційний суд Амстердама.

Причиною стали підтверджені зв’язки головуючого судді з адвокатами музеїв у незаконно анексованому Криму, що може свідчити про його упередженість при розгляді справи, повідомляє агентство “Укрінформ”.

Рішення суд оголосив напередодні в письмовому вигляді, без публічних слухань. Воно дозволить залучити до розгляду справи незалежного суддю.

Як відомо, колекцію “скіфського золота” вивезли з українського Криму на виставку в Археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року. Це сталося до того, як Росія незаконно анексувала півострів.

Через анексію РФ Криму (яку Нідерланди не визнають) після завершення виставки виникли суперечки, кому повертати кримську колекцію. Україна вважає кримські скарби своєю культурною спадщиною і наполягає на їх поверненні.