Сьогодні, 14 березня, поліція Херсонської області затримала підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової.

Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Цей жорстокий злочин на Херсонщині сколихнув країну. Маленьку дівчинку, яку протягом чотирьох днів шукали сотні правоохоронців та волонтерів, знайшли мертвою в мішку. Удушення та сліди зґвалтування”, – зазначив Ігор Клименко.

За його словами, відразу було зрозуміло, що тіло підкинув хтось із місцевих, бо закинуту недобудову правоохоронці перевіряли не один раз.

“У колі підозрюваних опинилися всі без винятку мешканці села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні”, – розповів Голова НПУ.

Після безупинних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю та ґвалтівника.

“Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, підозрюваний лежав із порізаними венами. Правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка. Він відповість за свої вчинки”, – сказав Ігор Клименко.

Завтра Поліція Херсонської області надасть деталі розслідування злочину.