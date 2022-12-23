22 грудня Переяславський міський районний суд звільнив з під варти Івана Приходька - четвертого обвинуваченого у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Йому призначили цілодобовий домашній арешт із зобов‘язаннями.

Про це повідомляє Суспільне.

Про зміну запобіжного заходу для Приходька попросили прокурори. Причиною стало рішення ЄСПЛ, який визнав, що умови перебування обвинуваченого є “неналежними”, а термін перебування у неволі – “надмірним”.

Більш того, ЄСПЛ зобов’язав державу відшкодувати обвинуваченому Івану Приходьку понад 9000 євро.

Обвинувачення просило замінити Приходьку перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Однак через те, що у правоохоронних органів немає достатньо електронних браслетів, суд ухвалив лише цілодобовий домашній арешт. Також суд зобов’язав обвинуваченого повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон та утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими.

“Оскільки Україна ратифікувала “Європейську конвенцію з прав людини“, то відповідно до статті 46 конвенції, рішення ЄСПЛ є обов’язковими для виконання. При цьому ЄСПЛ не визнав незаконним саме тримання під вартою. Європейський суд визнає порушенням конвенції подальше утримання Приходька під вартою. Це рішення не може бути оскаржене нами, оскільки в ЄСПЛ немає апеляційної чи касаційної інстанції”, — зазначив прокурор Максим Дергачов.

Прокурор також повідомив, що ЄСПЛ розглядав позов Івана Приходька разом з 5-ма іншими справами схожих за змістом. Саме тому ЄСПЛ не досліджував всі дані щодо справи Приходька, а виніс рішення по суті скарги.

На запитання чи не вбачає обвинувачення ризиків через те, що контролювати домашній арешт Приходька будуть його колишні колеги по службі, прокурор зазначив, що “приналежність обвинуваченого до правоохоронних органів має враховуватись особою, яка буде визначати відповідальних осіб за дотриманням запобіжного заходу”.

“Якщо будуть підстави, що якісь службовці знайомі з обвинуваченим, мають якісь симпатії – вони не будуть контролювати дотриманням запобіжного заходу”, — зазначив прокурор.

Зазначається, що позов до ЄСПЛ від імені Приходька подав його адвокат Віктор Чевгуз. На рішення адвокат чекав півтора року.

“3,5 роки ми до цього йшли. Весь цей час в СІЗО сиділа людина без вироку, вина недоведена, хто з обвинувачених вбив хлопчика — невстановлено. Тому рішення сьогодні позитивне”, — сказав адвокат Приходька.

У коментарі “Суспільному” Чевгуз також сказав, що подаватиме апеляцію на рішення Переяславського суду та вимагатиме нічний домашній арешт.

“Ми будемо оскаржувати цю ухвалу і просити про нічний арешт, щоб Приходько міг працювати. У нього є малолітні діти, яких треба годувати. До того ж підприємство, яке готове взяти його на роботу”, — сказав захисник.

На суді проти зміни запобіжного заходу для Івана Приходька виступала Олександра Тлявова – бабуся вбитого хлопчика.

“Вони зроблять йому папірець, що він буде працювати? Він повз мене буде ходити щодня? Батько хлопчика під Бахмутом стоїть з автоматом. Якщо він дізнається – він пішки прийде. Ну як це на цій стадії відпускати під домашній арешт?! Я заперечую”, — наголосила вона.

Своєю чергою Приходько заявив, що “співчуває” бабусі хлопчика і готовий відсидіти скільки потрібно, але “душу дитини на себе брати не буде”.

Іншим трьом фігурантам справи суд подовжив запобіжні заходи на два місяці: Дмитро Кривошей та Володимир Петровець залишаться під заставою, а син Петровця – під зобов’язанням матері. Наступне засідання у справі призначили на 30 січня 2023 року.

Що відомо про справу Кирила Тлявова?

31 травня 2019 року у місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, який бавився біля власного будинку, отримав вогнепальне поранення в голову. Дитину прооперували і перевезли до Києва, проте медикам не вдалося його врятувати.

Як з’ясувалося, поруч із будинком хлопчика двоє п’яних місцевих поліціянтів відкрили стрілянину по банках заради розваги. Одна з куль влучила у хлопчика.

Спершу поліціянтам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї) і за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження).

3 червня 2019 року потерпілий 5-річний хлопчик помер в Дитячій клінічній лікарні №7.

Після цього прокуратура Київської області кваліфікувала дії правоохоронців за п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ч. 4. ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень).

Після того, що сталося, поліціянтів звільнили зі служби.

4 червня 2019 року Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох патрульних поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петрівця. Вже 18 липня 2019 року прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку.

6 грудня 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому, в якому підозрюються поліціянти.

За версією слідства, в травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку в Переяславі (Київська область), ймовірно заради розваги, здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. У результаті одного з пострілів 5-річний Кирило Тлявов отримав смертельне поранення.

Двоє з обвинувачених – колишні працівники поліції. Також фігурантами є неповнолітній син одного з них і їхній товариш.

Під час розслідування було проведено: 53 допити свідків і підозрюваних; більше 66 негласних слідчих (розшукових) дій; більше 10 оглядів ділянок місцевості, в тому числі за участю фахівця в області балістики з використанням металошукача; більше 10 слідчих експериментів; більше 20 експертиз.

Також були отримані і проаналізовані записи з камер відеоспостереження, розташованих у Переяславі.