Група вчених Массачусетського технологічного інституту (MIT) та дослідників данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk розробила та випробувала на свинях спосіб доставки ліків, на основі нуклеїнових кислот.

Про це повідомляє Genetic Engineering & Biotechnology News.

Розробка стосувалася мРНК-вакцини у капсулах, які можна ковтати.

Дослідники спочатку ввели ін’єкцію наночастинок мРНК у шлунок мишей. Завдяки цьому їм вдалося продемонструвати, що доставлена РНК, мета якої закодувати ген-репортер, успішно засвоєна клітинами.

Також вченими спостерігалася експресія гена-репортера в шлунку і печінці мишей. Саме завдяки цьому транспортується до печінки, який є центром метаболічної детоксикації та сприймається внутрішніми органами.

Пізніше вони помістили у капсули ліофілізовані комплекси РНК-наночастинок, щоб доставити їх у клітини свиней.

Дослідниками вдалося доставити до шлунку всього три капсули по 50 мікрограмів мРНК в кожній. Загальна кількість доставлених мРНК становила 150 мікрограмів.

Варто зауважити, що у вакцині від COVID-19 на основі мРНК компанії Moderna всього близько 100 мікрограмів РНК, а у вакцині Pfizer лише 30 мікрограмів РНК.