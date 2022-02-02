Про це повідомляє Genetic Engineering & Biotechnology News.
Розробка стосувалася мРНК-вакцини у капсулах, які можна ковтати.
Дослідники спочатку ввели ін’єкцію наночастинок мРНК у шлунок мишей. Завдяки цьому їм вдалося продемонструвати, що доставлена РНК, мета якої закодувати ген-репортер, успішно засвоєна клітинами.
Також вченими спостерігалася експресія гена-репортера в шлунку і печінці мишей. Саме завдяки цьому транспортується до печінки, який є центром метаболічної детоксикації та сприймається внутрішніми органами.
Пізніше вони помістили у капсули ліофілізовані комплекси РНК-наночастинок, щоб доставити їх у клітини свиней.
Дослідниками вдалося доставити до шлунку всього три капсули по 50 мікрограмів мРНК в кожній. Загальна кількість доставлених мРНК становила 150 мікрограмів.
Варто зауважити, що у вакцині від COVID-19 на основі мРНК компанії Moderna всього близько 100 мікрограмів РНК, а у вакцині Pfizer лише 30 мікрограмів РНК.
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