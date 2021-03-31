Американські та британські вчені припускають, що у коронавірусу може бути обмежена кількість мутацій. Якщо дані підтвердяться, це спростить роботу розробникам вакцин.

Про це пише агентство Reuters.

Нові штами COVID-19, виявлені в Бразилії, Південній Африці та Великій Британії, виникли спонтанно протягом декількох місяців у кінці минулого року. Всі три мають одні й ті ж мутації у важливій спайковій області вірусу.

До них відноситься мутація E484k, у якої є здатність ухилятися від природного імунітету проти початкового варіанту COVID-19. Також вона знижує захисні властивості вакцин, які націлені на спайковий білок.

За словами понад десяти вчених, опитаних Reuters, поява аналогічних, незалежних одна від одної мутацій, що виникають в різних частинах світу, показує, що коронавірус зазнає конвергентної еволюції. Тобто виникає схожість між організмами різних систематичних груп, що мешкають в подібних умовах.

У випадку SARS-CoV-2, повні геномні послідовності вірусів від тисяч пацієнтів дозволяють вченим шукати конвергентні закономірності.

Імунологи та вірусологи підозрюють, що у коронавірусу є обмежена кількість мутацій. Чи зробить це вірус менш небезпечним – ще належить з’ясувати.

Проте це може сильно спростити роботу розробникам COVID-вакцин, які створюють бустерні препарати, націлені на наявні штами.

Венді Барклай, вірусологиня і професорка Імперського коледжу Лондона, членкиня науково-консультативної групи при уряді Великої Британії сказала, що вона вражена ступенем конвергентної еволюції SARS-CoV-2.

“Ми можемо спостерігати сумнозвісні мутації – E484K, N501Y і K417N відразу в трьох штамах COVID-19, що викликають занепокоєння” – сказала Барклай.

Мішель Нуссенцвейг, імунолог Університету Рокфеллера в Нью-Йорку також вважає, що у COVID-19 може бути обмежена кількість мутацій, які він зможе витримати. Потім його “заразність” або зійде нанівець, або він настільки зміниться, що це вже буде інший вірус.

Нещодавно вчені ідентифікували сім варіантів коронавірусу в США з мутаціями, що відбуваються в одному і тому ж місці в ключової частини вірусу. Це дає ще більше доказів конвергентної еволюції.

Однак фахівці зазначають, що передбачити, як вірус буде мутувати, складно. Зараз вони відстежують варіанти за допомогою платформ обміну даними – таких, наприклад, як Глобальна ініціатива з обміну даними про пташиний грип, в якій зберігається величезна кількість геномів коронавірусу.

Інші команди проводять експерименти, в ході яких вірус піддається дії антитіл, щоб змусити його мутувати. У багатьох випадках з’являлися одні й ті ж мутації – наприклад, E484K.

За словами експертів, світ повинен продовжувати відстежувати зміни вірусу та обмежувати його здатність мутувати – в тому числі й за допомогою вакцинації та протиепідемічних заходів.