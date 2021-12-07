Існує твердження, що вживання канабісу позитивно впливає на сон. Та вчені не впевнені, що це правда.

Про це пише американське медичне видання СNN health.

За словами спеціаліста зі сну, старшого наукового співробітника RAND Corporation Венді Троксель, це маловивчена, але важлива область, оскільки багато людей все частіше використовують канабіс як снодійний засіб.

“Нам дійсно не вистачає вагомих доказів того, чи дійсно канабіс сприяє покращенню сну” – додала вчена.

Дослідження, опубліковане у медичному журналі ВМJ показало, що дорослі, які вживають маріхуану понад 20 днів на місяць на 64 % частіше сплять менш як шість годин на добу і на 74 % частіше сплять довше дев‘яти годин. Тоді, як оптимальна тривалість сну має становити 7-8 годин на добу.

“Пацієнти витрачають гроші, час та ресурси, щоб отримати канабіс якнайшвидше з метою покращити сон, але ми повинні робити все, щоб наші пацієнти могли приймати найкращі рішення відносно свого здоров‘я” – вважає Карім Ладха, вчений Університету Торонто.