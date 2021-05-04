Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на нове дослідження.
Антитіла, відомі як LY-CoV1404 або LY3853113, прикріплюються до місця на вірус з ознаками мутації – це означає, що препарат може зберегти свою ефективність досить тривалий час. Про це заявили дослідники в звіті, опублікованому на сайті bioRxiv (тут публікують статті, які не пройшли рецензування. Їх не слід розглядати як керівництво для клінічної практики або публікувати в засобах масової інформації як повністю достовірну інформацію).
Нові варіанти лікування із застосуванням антитіл, як LY-CoV1404, зараз вкрай необхідні, враховуючи, що деякі з терапевтичних препаратів з антитілами, що вже існують, менш ефективні або зовсім неефективні проти певних штамів. Крім того, вплив вакцин на ці штами все ще погано вивчені, відзначають дослідники.
Представник AbCellera повідомив, що компанія планує випустити інформацію про випробування препарату на людях у вівторок.
- Раніше повідомлялося, що бразильський штам коронавірусу P1, який все більше викликає міжнародну тривогу, мутує таким чином, що може уникати антитіл.
- Група вчених з університетів Південної Африки, Великої Британії, Ефіопії, Бразилії та Анголи виявила у мандрівників в аеропорту Анґоли новий штам коронавірусу з 34 мутаціями.