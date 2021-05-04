Експериментальне лікування моноклональними антитілами від COVID-19, розроблене Eli Lilly and Co (LLY.N) і AbCellera Biologics Inc (ABCL.O), може "ефективно нейтралізувати численні штами коронавірусу, навіть ті, які були виявлені у Великій Британії, Бразилії, Південній Африці, Каліфорнії і Нью-Йорку.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на нове дослідження.

Антитіла, відомі як LY-CoV1404 або LY3853113, прикріплюються до місця на вірус з ознаками мутації – це означає, що препарат може зберегти свою ефективність досить тривалий час. Про це заявили дослідники в звіті, опублікованому на сайті bioRxiv (тут публікують статті, які не пройшли рецензування. Їх не слід розглядати як керівництво для клінічної практики або публікувати в засобах масової інформації як повністю достовірну інформацію).

Нові варіанти лікування із застосуванням антитіл, як LY-CoV1404, зараз вкрай необхідні, враховуючи, що деякі з терапевтичних препаратів з антитілами, що вже існують, менш ефективні або зовсім неефективні проти певних штамів. Крім того, вплив вакцин на ці штами все ще погано вивчені, відзначають дослідники.

Представник AbCellera повідомив, що компанія планує випустити інформацію про випробування препарату на людях у вівторок.