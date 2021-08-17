Індійські вчені відкрили на Андаманському архіпелазі новий вид рослин, який назвали на честь русалок.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Біологи з Центрального університету Пенджабу виявили морські зелені водорості під час поїздки на острів в 2019 році.

Однак ідентифікація є трудомістким завданням, і вченим знадобилося майже два роки, щоб підтвердити, що цей вид був виявлений вперше.

Вчені говорять, що це перше відкриття виду водоростей на островах майже за чотири десятиліття. Вони назвали новий вид Acetabularia jalakanyakae.

Зазначається, що jalakanyakae на санскриті буквально означає русалка і богиня океанів. Вчені кажуть, що на їх вибір вплинув вигаданий персонаж Русалонька з однойменної казки данського письменника Ганса Християна Андерсона.

“Нещодавно виявлений вид настільки приголомшливий. У нього є капелюшки з хитромудрим візерунком, які нагадують парасольки русалки”, – сказав доктор Фелікс Баст, що керував дослідженням.

Головна особливість нещодавно відкритого виду полягає в тому, що рослина складається з однієї гігантської клітини з одним ядром – у ботаніці цей стан називається “ценоцітарним”.

На Андаманських і Нікобарських островах збереглися одні з останніх здорових коралових рифів у світі. На цих рифах мешкає безліч інших організмів, у тому числі безліч водоростей.