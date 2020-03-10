Вчені з'ясували, що морські черепахи їдять пластикове сміття не через його візуальну схожість з здобиччю, а через їстівний запах.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами американських дослідників, ця “нюхова пастка” може допомогти пояснити, чому морські черепахи схильні заплутування в пластиці, а також поглинають його.

Зазначається, що пластикове сміття швидко накопичується в океанах. Пластикові мішки, сітки і пляшки становлять загрозу для сотень морських видів, включаючи черепах, птахів і китів, що знаходяться під загрозою зникнення.

“Пластики, які провели час в океані, набувають запахи, на які реагують черепахи, і це еволюційна адаптація, але тепер це стало проблемою для черепах, тому що їх приваблюють запахи від пластмас”, – зазначив доктор з Університету Флориди Джозеф Пфаллер.

Він пояснив, що після того, як пластик потрапив в океан, мікроби, водорості, рослини і крихітні тварини починають колонізувати його і робити його своїм “будинком”.

“Це створює харчові запахи, які, є магнітом для риб і, можливо, морських птахів. Нове дослідження підтверджує, що морські черепахи притягуються до пластика з тієї ж причини”, – додав учений.