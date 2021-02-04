В Австралії вчені Мельбурнського королівського технологічного університету (RMIT) з'ясували, що одноразові маски для обличчя, які використовуються для запобігання поширенню COVID-19, можуть бути перероблені для будівництва доріг.

Про це пише The Guardian.

Дослідники з RMIT заявили, що вони розробили дорожній матеріал, об’єднавши подрібнені одноразові маски і оброблене будівельне сміття.

За їхніми словами, матеріал буде відповідати стандартам безпеки цивільного будівництва і допоможе впоратися з величезною кількістю відходів, що утворюються від захисних медичних засобів.

Дослідження, опубліковане в журналі Science of the Total Environment, показало, що використання матеріалу для прокладки 1 км двосмугової дороги дозволить використовувати близько трьох метрів масок і запобігти попаданню 93 тонн відходів на звалище.

Провідний автор дослідження, доктор Мохаммад Саберіан каже, що суміш переробленого заповнювачу бетону і масок для обличчя може зробити дорогу міцнішою і гнучкішою.

“Пандемія створила дуже багато сміття. Ми бачили маски в парках і на вулицях кожного передмістяї”, – сказав учений.

Однак інші експерти в цій галузі висловили стурбованість з приводу того, чи є використання масок на дорогах оптимальним варіантом.

Самі Кара, професор сталого виробництва в Школі машинобудування і виробничої інженерії Університету Нового Південного Уельсу вважає, що склад маски і те, що з нею відбувається протягом її життєвого циклу, необхідно вивчити, оскільки це може призвести до інших екологічних проблем – таких, як забруднення мікропластиком.

Окремі дослідження показали, що маски є потенційним джерелом шкідливих мікропластичних волокон.

Доктор Маюри Віджаясундара, викладачка інженерного менеджменту в Університеті Дікина, чиї дослідження зосереджені на економіці замкнутого циклу, сказала, що представлене в дослідженні рішення з управління відходами було неоптимальним.

“Якщо існує щось одноразове і ви хочете це використовувати в іншій сфері, вам потрібно в ідеалі зробити це придатним для переробки”, – говорить вчений.

За даними дослідницької групи, у світі щодня використовується близько 6,8 млрд одноразових масок, що призводить до величезної кількості відходів і забруднення світового океану.