Повідомляє euronews.next
Дослідження дали перспективні результати щодо гліобластоми, однієї з найпоширеніших і найагресивніших пухлин головного мозку серед дорослих. За оцінками, цей стан вражає приблизно 19 000 людей щороку в ЄС.
Лікування гліобластоми складається з хімієтерапії, променевої терапії та хірургічного втручання. Середній час виживання пацієнта з діагностованим захворюванням становить 15 місяців.
“Ракові клітини — це стресові клітини, вони не є нормальними, вони фундаментально стресовані, і в кінцевому підсумку використовують механізми реакції на стрес, щоб отримати переваги”, — сказав Ерік Шеве, керівник дослідницької лабораторії раку Французького національного інституту охорони здоров’я та медицини (INSERM). “Перевагою є те, що вони стійкіші, сильніші та здатні мігрувати, тож вони краще витримують додаткові стреси, такі як хімієтерапія”.
Попри багатообіцяючі результати, ми все ще далекі від нового дієвого препарату – щонайменше за оптимістичного прогнозу потрібно 15 років досліджень.
На наступному етапі цього дослідження лабораторія Шеве INSERM працюватиме з іншою французькою командою, Інститутом хімічних наук Ренна.
Далі результати можуть дати надію на лікування інших типів раку.
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