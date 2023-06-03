Дослідники розробили метод, який може викликати загибель ракових клітин від стресу. Революційне відкриття успішно знищило ракові клітини в мишей.

Повідомляє euronews.next

Дослідження дали перспективні результати щодо гліобластоми, однієї з найпоширеніших і найагресивніших пухлин головного мозку серед дорослих. За оцінками, цей стан вражає приблизно 19 000 людей щороку в ЄС.

Лікування гліобластоми складається з хімієтерапії, променевої терапії та хірургічного втручання. Середній час виживання пацієнта з діагностованим захворюванням становить 15 місяців.

“Ракові клітини — це стресові клітини, вони не є нормальними, вони фундаментально стресовані, і в кінцевому підсумку використовують механізми реакції на стрес, щоб отримати переваги”, — сказав Ерік Шеве, керівник дослідницької лабораторії раку Французького національного інституту охорони здоров’я та медицини (INSERM). “Перевагою є те, що вони стійкіші, сильніші та здатні мігрувати, тож вони краще витримують додаткові стреси, такі як хімієтерапія”.

Попри багатообіцяючі результати, ми все ще далекі від нового дієвого препарату – щонайменше за оптимістичного прогнозу потрібно 15 років досліджень.

На наступному етапі цього дослідження лабораторія Шеве INSERM працюватиме з іншою французькою командою, Інститутом хімічних наук Ренна.

Далі результати можуть дати надію на лікування інших типів раку.