Про це сповіщає The Guardian.
Доктор Бенджамін Хантер із Королівського фонду охорони здоров’я ім. Марсдена заявив, що у майбутньому, як очікується, ця техніка покращить раннє виявлення хвороби та зробить лікування раку більш успішним, виокремивши пацієнтів із високим ризиком і пришвидшивши раннє втручання медичних працівників.
Команда розробників використала комп’ютерну томографію близько 500 пацієнтів, які мають великі вузли у легенях, щоб розробити алгоритм на основі штучного інтелекту за допомогою радіоміки. Ця технологія здатна виділяти важливу інформацію на медичних зображеннях, які важко помітити людському оку.
Підкреслено, що наступим етапом було проходження перевірки моделлю штучного інтелекту для того, щоб визначити, чи може вона точно ідентифікувати ракові вузли.
“Згідно з першими результатами, розроблена нами модель точно ідентифікує великі ракові вузли в легенях”, — зазначив Хантер.
Нагадаємо, вчені давно знають, що щільна тканина грудей пов’язана з підвищеним ризиком раку грудей у жінок. Однак результати нового дослідження свідчать що, хоча щільність грудей зменшується з віком, повільніша швидкість зменшення в одній молочній залозі часто є передвісником раку у цій молочній залозі.
Додамо, рак грудей — це одне з найбільш поширених онкологічних захворювань серед жінок у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO), у 2020 році було зафіксовано більше 2,2 мільйонів нових випадків раку грудей у жінок у всьому світі, що становить понад 11% від усіх нових випадків раку у жінок.
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