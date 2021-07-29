Вчені Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США виявили в глибинах Атлантичного океану морську зірку і губку, які схожі на героїв мультфільму Nickelodeon Губку Боба і його друга Патріка.

Про це повідомляє Business Insider.

В рамках своєї нової глибоководної експедиції вчені відправляють дистанційно керовані апарати на глибину. Там вони досліджують підводні місця існування, транслюють свої подорожі і знімають зображення мешканців глибин.

В один із спусків апарат сфотографував реальну жовту губку і рожеву морську зірку, які дивним чином були схожі на героїв мультфільму.

Знімки аналізував біолог Крістофер Ма, якого вразив незвично яскравий жовтий колір губки, адже вони зазвичай маскуються.

“Я подумав, що було б забавно провести порівняння, яке на цей раз фактично можна було порівняти з культовими кольорами героїв мультфільмів. Як біолог, що спеціалізується на морських зірках, я кажу, що більшість зображень Патріка і Губки Боба невірні”, – зазначив він.

Існує понад 8 500 видів губок, і їх форми і текстури розрізняються залежно від того, чи живуть вони на м’якому піску або на твердих кам’янистих поверхнях. Далеко не всі з них нагадують квадратну форму Губки Боба.