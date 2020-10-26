Про це повідомила прессекретар міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.
“Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 523 особи (з них в Мінську – 160). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця утримання затриманих розміщені 352 особи”, – повідомляє Чемоданова.
У той же час, за даними незалежного білоруського правозахисного центру “Вясна”, на даний момент по всій країні затримано 314 осіб.
- Напередодні у Мінську 11-ий марш протесту проти режиму Олександра Лукашенка “Народний ультимутум” закінчився розгоном гранатами і гумовими кулями.
- 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила чинній влади Білорусі “народний ультиматум” і закликала виконати вимоги.
- Також Тихановська закликала білорусів до загального страйку з 26 жовтня і пообіцяла допомогти в разі втрати роботи.
- В ніч з 25 на 26 жовтня в Білорусі сплив термін “народного ультиматуму” лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – вона вимагала від Олександра Лукашенка залишити пост і звільнити всіх політв’язнів. Оскільки її вимоги влада не розглянула, робітники і студенти вийшли на протести вранці 26 жовтня.