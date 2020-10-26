У Білорусі в неділю, 25 жовтня, на акціях протесту під загальною назвою "Народний ультиматум" затримали понад 500 осіб.

Про це повідомила прессекретар міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова в Telegram.

“Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 523 особи (з них в Мінську – 160). До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця утримання затриманих розміщені 352 особи”, – повідомляє Чемоданова.

У той же час, за даними незалежного білоруського правозахисного центру “Вясна”, на даний момент по всій країні затримано 314 осіб.